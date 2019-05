‘Zolang Ajax wint’ geen zorgen bij buren De Vijverberg*

Video Tienduizen­den dahliaknol­len gaan in Kotten de grond in voor de bloemencorso’s

3 mei WINTERSWIJK - In februari komen de knollen van het donker in het licht, in maart worden ze op vier zaterdagen gescheurd. En vrijdag gingen de dahliaknollen van Corso & Co de grond in. Daarna mogen ze groeien, zodat ze vanaf half augustus geoogst kunnen worden.