Zon heeft vrij spel in wijngaard Hesselink

De zon heeft vrij spel bij de meeste druiven. Het blad eromheen is weggeknipt. ,,Als we dit soort hitte houden, zal ik voortaan meer blad moeten laten staan, zodat de trossen niet verbranden.” Maar juist in het Nederlandse klimaat is het beter de druiven vrij te knippen, omdat dan de schil harder wordt, wat weer goed is tegen ziektes en insecten, vertelt de wijnboer.



Ensing, voormalig akkerbouwer, zit al 16 jaar in het vak en heeft ondertussen veel ervaring opgedaan met de druiventeelt en de wijnmakerij. Zijn zus helpt hem met de rondleidingen en de bezoekers, die dagelijks welkom zijn op de boerderij.