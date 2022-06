Zo’n jongen is Ted van de Pavert

Scholen krijgen Achterhoek­se regenboog­vlag: ‘Laat zien dat iedereen mag zijn zoals ze zelf willen’

LICHTENVOORDE - ,,Iedereen moet kunnen zijn zoals ze willen zijn”, zegt Michiel Wopereis. Je zou denken dat daar geen discussie over is, toch blijkt het niet overal een vast gegeven. Daarom hebben alle scholen in Oost Gelre en Winterswijk onlangs de speciale ‘Trots in de Achterhoek’-tas gekregen.

30 mei