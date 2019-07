Zondag op de Zwarte Cross: rouwronde voor overleden campinggast, topmuziek en Syrische inburgeringscursus

Er is vandaag een top-muziekprogramma, met de ene topper na de andere op het Hoofdpodium. Achtereenvolgens spelen daar Miss Montreal, The Mavericks, Kraantje Pappie, De Staat en een knallende afsluiter met Charly Lownoise & Mental Theo.



In de Megatent begint om 10.30 uur de jaarlijkse kerkdienst en, anders dan voorgaande jaren, speelt Boh Foi Toch er pas om 13.00 uur. Het is de elfde keer dat de Achterhoekse dialectband op de Zwarte Cross staat.



Andere hoogtepunten: in de Dansvloer om 13.15 uur Lady Virea en de afsluiter van Wildstylez, in de Reggaeweide Jaya the Cat en in de Megatent de Motorband (met moment stilte voor de overleden festivalganger uit Vragender) en de afsluitende 90’s party met Nakatomi, Dune en de Party Animals.