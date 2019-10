Zondagopening bij woonboulevard Doetinchem meteen succesvol

Sinds 1 september mag het woonplein voor een proef van een jaar elke zondag van 12 tot 17 uur open. Vijf weken na de start heeft de hele regio dat inmiddels goed door. ,,Het was even wennen, maar veel mensen weten het nu en er wordt veel over gebeld”, zegt een medewerkster bij meubelzaak Profijt.



,,Ik vind dat het tot nu toe niet tegenvalt”, zegt storemanager Robert Freriks van beddenzaak Auping. ,,Het was even wennen, maar ze komen nu uit de hele omgeving. Die mensen was je anders kwijt aan Zutphen, Terborg of Duiven, want daar zijn ze al langer elke zondag open.” De verkoopster van Totaal Bed bevestigt dat beeld: ,,We zijn in september voorzichtig begonnen met twee verkopers op zondag, maar we gaan nu gauw een derde inzetten, want het loopt al heel erg goed.”