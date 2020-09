Zonder corona hadden we ook met Jeroen en Wilma mee gemoeten voor hun vrijgezellenweekeind

Jammer hè. Zo jammer en zo intens verdrietig dat we geen sociale verplichtingen hebben. Dat we op zaterdagavond gewoon thuis zijn en de vrouw kunnen kietelen. Dat er geen feestjes of partijtjes zijn waar je altijd een smoes voor wilde bedenken en ook altijd te laat mee was: ,,Maar ze rekenen op ons".



In alle soorten en maten namen ze bezit van je agenda. Hiephiep hoera. Feestjes met gebak en hapjes en slaatjes, augurkje met boterhamworst: ,,Gezellig hé!". Feestjes waar je niet onderuit kon maar waar de helft niet komt opdagen. Had je ook moeten doen.



Pas rond een uur of elf kon je af en toe de feestarena met een smoes verlaten: ,,De hond is dood." Altijd die feestjes en altijd op jouw dierbare zaterdagavond.



Of je leverde weer eens je F1 sportzondagmiddag in om 'gezellig' ergens hiephiep te zingen voor een 'Tatatatatata, wat wordt ze al groot hè'-verjaardag. Verjaardagen van oma, opa, tantes, omes, neefjes, nichtjes of anders wel eentje van de kouwe kant.