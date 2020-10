Zonder sleutels, poedelnaakt en met een volle blaas

Meer dan 100 nieuwe besmettin­gen en 1 dode: ‘Corona is overal in Berkelland’

7 oktober BORCULO - Het aantal besmettingen in Berkelland loopt flink op. Er zijn sinds de zomervakantie meer dan honderd inwoners positief getest. Inmiddels is ook één nieuwe coronadode te betreuren, bevestigt burgemeester Joost van Oostrum. „Corona is overal in Berkelland.”