‘Zonder windenergie wordt Gelderland echt niet energieneutraal’

Joosten reageert op het uitstel van waarschijnlijk enkele jaren voor plaatsing van windmolens in de gemeente Bronckhorst. Joosten waagt zich niet aan een antwoord op de vraag of dat slim is. ,,Dat zou een politiek antwoord worden en wij houden ons verre van politiek.”



Tegelijkertijd is het volgens hem ondenkbaar dat je energieneutraal kan worden zonder windenergie in de mix van energiebesparing en duurzame opwekking. ,,Om te komen waar we willen zijn over iets meer dan tien jaar, moeten we álles doen. Het staat buiten kijf dat dat begint met besparen, en fors ook. Maar windenergie is ook nodig, net als zonnepanelen, waterstof, aardwarmte en andere hernieuwbare bronnen. Het doel halen kan niet als je één van die bronnen weglaat.”