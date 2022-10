Zone College Borculo biedt vanaf 2023 ook Groene Lyceum-richting aan: vmbo + mbo

BORCULO - Voor leerlingen met een havoadvies biedt Zone College Borculo vanaf volgend jaar ook in Borculo de richting Het Groene Lyceum aan. Na zes jaar heb je via die richting je vmbo- én een mbo-diploma niveau 4, zodat je door kunt naar het hbo.

Dat heeft de Borculose school donderdagmorgen bekendgemaakt. Het Groene Lyceum is een wettelijk erkende leerlijn, die inmiddels meer dan 12,5 jaar in Nederland bestaat en is bedoeld voor leerlingen met havo-capaciteiten, die graag praktisch bezig zijn en het liefst leren door denken en doen. Met Het Groene Lyceum kunnen leerlingen in zes jaar doorstromen naar het hbo, zowel binnen als buiten de groene sector.

Locatiedirecteur Bjorn Vos: „Al jaren vragen kinderen bij de open dagen van ons groene vmbo: ‘Als ik een havoadvies krijg, mag ik dan nog steeds naar deze school?’ We zijn blij dat we nu kunnen vertellen dat dat vanaf schooljaar 2023-2024 inderdaad kan. Het Groene Lyceum voorziet in een behoefte voor leerlingen met havoadvies, die graag een praktijkgerichte route naar het hbo willen volgen. Het is een mooie aanvulling op ons Vmbo Groen.”

Meer praktisch bezig

Projectleider Daniël ter Haar maakte als kind zelf mee dat hij vanwege zijn havoadvies niet naar de school van zijn keuze mocht – groen voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Dat is voor hem een belangrijke persoonlijke drijfveer om zich nu in te zetten voor de komst van Het Groene Lyceum in Borculo. „In ons onderwijssysteem gaan we er nog te veel vanuit dat kinderen die goed kunnen leren theoretisch onderwijs moet krijgen. Terwijl sommige van deze kinderen ook graag praktisch bezig zijn. Zij willen meer dan alleen met de neus in de boeken zitten.”

Het Groene Lyceum bestond binnen de vestigingen van Zone College al in Almelo, Doetinchem, Enschede, Twello en Zwolle. Naast die vijf komt er nu een zesde locatie in Borculo. In de praktijk is dat een uitkomst voor Achterhoekse jongeren voor wie Doetinchem, Twello, Enschede of Almelo wel erg ver reizen betekent. In augustus 2023 wordt in Borculo in eerste instantie begonnen met leerjaar 1, waarna er jaarlijks een leerjaar wordt toegevoegd.

Doorstromen naar hbo

Bij Het Groene Lyceum wisselen theorie en praktijk elkaar af en heb je na zes jaar hard werken een vmbo-diploma én een mbo-diploma niveau 4 op zak. Je doet examen in profiel Groen. Omdat dat een heel breed profiel is, kun je met je diploma doorstromen naar elke gewenste hbo-opleiding. „Wij zien groen onderwijs niet als een doel, maar als een middel. Een middel om te leren onderzoeken, samenwerken, verzorgen en verantwoordelijkheid te nemen”, licht Daniël ter Haar toe.

Ontdeklab

„Het leuke van een nieuwe opleiding opzetten is, dat je deze – binnen bepaalde kaders – opnieuw vormgeeft”, zegt Bjorn Vos. „Zo krijgt Het Groene Lyceum in Borculo een ontdeklab om het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden te stimuleren. Het ontdeklab is een lokaal met een heel arsenaal aan technische mogelijkheden, waarvan de leerlingen gebruik mogen maken. Denk aan 3D-printers, een green screen, robotica, drones en podiumtechniek. Verder willen we zoveel mogelijk geïntegreerd en projectmatig gaan lesgeven. En gaan we zorgen dat de trajecten van individuele leerlingen nog beter aansluiten bij wat zij nodig hebben.”

Voor leerkrachten van groepen 7 en 8 in het basisonderwijs in de Achterhoek is inmiddels een online-informatiebijeenkomst geweest, meldt de school. Volgende maand volgt een Doemiddag en later open dagen, waarop nader kennis te maken valt met Het Groene Lyceum bij het Zone College in Borculo.