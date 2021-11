Zonnebloem Eibergen verkoopt recordaantal loten

EIBERGEN - De Eibergse afdeling van de Zonnebloem verkocht dit jaar een recordaantal loten tijdens de jaarlijkse landelijke loterij. Nu is het aan de kopers om zelf even te checken of ze iets gewonnen hebben.

Frieda van Enk, voorzitter van de afdeling, lacht. „Ja, je moet wel even in je keukenla je lot gaan opzoeken, want de prijs komt niet vanzelf naar je toe.” Ze is uitermate tevreden over het verloop van de actie dit jaar: 2400 loten werden er verkocht. „Je merkt dat de Zonnebloem leeft onder de mensen. Niet alleen veel particulieren kochten loten, maar ook een aantal bedrijven, soms met hele boekjes loten tegelijk. Onze penningmeester Cor van der Kolk heeft zich de benen uit het lijf gelopen.”

Kleine attentie

De opbrengst van de loterij wordt gebruikt om activiteiten te organiseren voor de gasten van de Zonnebloem. Of, zoals in de coronatijd met enige regelmaat gebeurt, kleine attenties bij ze aan huis af te leveren. „Als is het maar een reep chocolade, het gaat erom dat de mensen weten dat we aan ze denken”, aldus Van Enk. Gasten betalen weliswaar jaarlijks een bijdrage, maar dat is niet genoeg om alle activiteiten van te bekostigen.

Speciale telefoonlijn

In de eerste lockdownperiode zorgde de Eibergse afdeling voor een speciale telefoonlijn. Om te voorkomen dat gasten helemaal zouden vereenzamen, omdat ze in die periode amper hun huis uit kwamen of bezoek kregen, vond de afdeling een groot aantal van haar vrijwilligers bereid om wekelijks met een gasten te bellen. „Dat is heel leuk ontvangen, maar inmiddels ook doodgebloed. Wel zijn er nog vrijwilligers die met sommige gasten contact zijn blijven houden en er regelmatig op bezoek gaan”, vertelt voorzitter Van Enk.

Volgend jaar

Ze is ondertussen al weer bezig met het programmaboekje voor volgende jaar. „We hopen dat we dan net als voor corona weer eens per maand een activiteit voor onze gasten kunnen houden.” De slachtvisite uit Noordijk, die voor 27 november in de Huve stond gepland, gaat niet door.

Wie wil weten of er een prijs op zijn of haar lot is gevallen, kan kijken op zonnebloem.nl/loterij.