Zonnepanelen verplichten op dak? Berkelland ziet niets in plan GroenLinks en CDA: ‘Schaam jullie!’

Angst voor gemeenteraadsverkiezingen

Volgens Weg regeert bij de Berkellandse politieke partijen het kortetermijndenken en de angst voor de gemeenteraadsverkiezingen. „In twee generaties hebben we deze aarde kapot gemaakt. We moeten deze klimaatcrisis aanpakken. Daarvoor is leiderschap nodig, geen kortetermijndenken. We moeten nu keuzes maken, maar de visie ontbreekt. Er is geen blik vooruit!”