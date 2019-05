Zonnepark bij stoppende boer, zonnestrip in nieuwbouwwijk

GROENLO/ LICHTENVOORDE - Boeren die met hun bedrijf stoppen kunnen in Oost Gelre een zonnepark van twee hectare rond hun boerderij aanleggen. En in de nieuwbouwwijk die de plaats inneemt van meubelfabriek Oldenhuis in Groenlo komen niet alleen veertig woningen, maar ook een zonnestrip: een rij van enkele honderden meters vol zonnepanelen, met een oppervlakte van 1.500 vierkante meter.