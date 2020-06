Zonnepark Havebos bij Silvolde levert straks energie en informatie over natuur

Aed in Eibergen zoekt een nieuw onderkomen: ‘Aed moet er bij horen voor de buurt’

8:04 EIBERGEN - Aan de Esweg in Eibergen hangt een aed die een nieuw thuis zoekt: de bewoners waar ‘ie nu hangt, verhuizen. „Buurtbewoners moeten er eigenlijk even in conclaaf over waar het apparaat mag hangen, maar ook hoe het onderhoud samen wordt betaald”, zegt Ruud Kaak van Stichting AED Eibergen.