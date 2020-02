Zonnepark in de Achterhoek? Laat maar zitten

Column Henny Haggeman Stadse Fratsen: Wanneer mis je iemand?

9:37 Wanneer mis je iemand? Nu bijvoorbeeld. Mijn vriendin is op pad en dit was het moment geweest om jou te bellen met de vraag of je zin had om in de vroege avond een hapje te eten in de stad. Bij je oude stamkroeg bijvoorbeeld. Daar stokte soms ons gesprek als we aan de dis zaten. Maar nu - nu het niet meer kan - zit ik met wel twee handenvol vragen.