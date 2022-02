Zonnepark langs spoor in Silvolde mag er komen na verbreden van brandpad

SILVOLDE - Niets staat de bouw van een zonnepark van 17 hectare in Silvolde nog in de weg. Dit nu de Raad van State het aangepaste plan voor het zonnepanelenpark, tussen de spoorlijn en Munstermanstraat, heeft goedgekeurd.

De zaak was aangespannen door Heemkundige Vereniging Old Sillevold, die onder meer vreesde dat omliggende natuur verwoest zou worden bij brand in de zonnepanelen. Het verbreden van het brandpad rond het park, van 5 naar 5,5 meter, is volgens de Raad van State voldoende om dat risico te minimaliseren.

Die aanpassing in het plan was al eerder gedaan door initiatiefnemer LC Energy en de gemeente Oude IJsselstreek en de hoogste bestuursrechter oordeelt dat die voldoende is om de plannen definitief te maken. Een paar andere kleine kritiekpuntjes die de Heemkundige Vereniging ook nog had, zijn volgens de Raad van State onvoldoende om het plan naar de prullenbak te verwijzen.

Dassenburcht

Ook klonk er nog kritiek op het plan omdat er een dassenburcht dichtbij ligt. Dit dier is beschermd, waardoor een natuurvergunning nodig is voor het zonnepark. Die vergunning is nog niet afgegeven door de provincie, maar is al wel maanden geleden aangevraagd. De Raad van State meent daarom dat dit de bouw van het park niet in de weg mag staan.

Het is nog niet bekend wanneer de eerste schop de grond in gaat.