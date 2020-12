Zonnepark Lievelde mag op landbouwgrond komen

Dronken Nederlan­der zwaarge­wond bij botsing tegen boom net over de grens, hond blijft ongedeerd

17 december GESCHER - Een 53-jarige Nederlander is woensdgavond zwaargewond geraakt bij een botsing tegen een boom in Gescher, iets meer dan 20 kilometer over de grens bij Winterswijk. De man bleek 1,3 promille alcohol in zijn bloed te hebben, dat is bijna drie keer meer dan de wettelijk toegestane 0,5 promille.