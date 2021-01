Zonnepark of woonwijk aan Doetinchemse Europaweg?

De ambitie om aan de westzijde van de Europaweg - de invalsweg vanaf de snelweg naar het Doetinchemse stadscentrum - een zonnepark van 12 hectare groot aan te leggen, is in 2017 uitgesproken door de gemeente. Vier jaar later lijkt dit plan ingehaald te worden door een nieuwe ambitie, die in de tweede helft van 2020 naar buiten kwam: Doetinchem wil in 2036 een stad zijn met 70.000 inwoners (nu ruim 58.000).



Voor ontwikkelaar Roosdom Tijhuis/Van Wanrooij is dat aanleiding om op dit moment af te zien van deelname aan het zonnepark. De gemeente heeft 1,6 hectare in bezit, de rest (10,4 hectare) is van de Twents/Brabantse ontwikkelaar die op dit moment woonwijk Wijnbergen aan de oostzijde van de Europaweg bouwt.