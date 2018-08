Zonnepark op boerengrond bij Laren

Inpassen

Het zonnepark aan de Rengersweg is het derde initiatief waarbij zonnepanelen op de grond worden geplaatst. Qua ontwikkeling is het plan Armhoede, van het bedrijf TP Solar, het verst. Op de vroegere stortplaats buiten Lochem komen zo’n 30.000 panelen. Een ander plan is een zonnepark aan de Goorseweg in Lochem. Daar heeft agrariër Hans Berenpas met Kronos Solar een akkoord gesloten over de komst van een zonnepark. Berenpas heeft zestien hectare grond voor de duur van 25 jaar verpacht aan Kronos Solar.

Het gebruiken van landbouwgrond voor het realiseren van zonneparken is verre van onomstreden. Voorwaarde is vrijwel altijd dat initiatienemers met omwonenden goede afspraken moeten maken voor de inbedding van een en ander. Landbouworganisatie LTO vindt principieel dat landbouwgrond niet moet worden opgeofferd ten faveure van zonnepanelen. De voorman van de Lochemse LTO-afdeling wil echter over het plan aan de Rengersweg zich niet al te nadrukkelijk over uitlaten. ,,In het algemeen is bekend hoe we erover denken. Boeren moeten natuurlijk altijd zelf die afweging maken’’, zegt Robbert Haijtink van LTO Lochem.