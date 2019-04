Zonnepark op voormalige voetbalvelden Baakse Boys

Het college van burgemeester en wethouders van Bronckhorst wil aan de komst van het zonnepark meewerken. ,,Wij vinden het belangrijk dat de voetbalvelden een goede invulling krijgen. Ook zijn we voorstander van het opwekken van groene energie. We willen immers niet afhankelijk blijven van fossiele brandstof’’, zegt wethouder Paul Hofman (GroenLinks, energietransitie). Omdat er van het bestemmingsplan moet worden afgeweken, vraagt het college de gemeenteraad om een verklaring van geen bedenkingen. Als de raad die afgeeft, verstrekt het college een omgevingsvergunning. Die wordt vervolgens ter inzage gelegd.

Bomen

Het initiatief is afkomstig van Remie Fiscaal Juridisch Adviesbureau uit Uden en het Belgische energiebedrijf NPG Energy. In de Routekaart Energieneutraal 2030, waarin Bronckhorst aangeeft hoe de gemeente in 2030 energieneutraal wil worden, staat dat de gemeente niet meewerkt aan zonne- of windparken van initiatiefnemers van buiten de regio. De routekaart is echter nog niet aangenomen. De gemeenteraad besloot onlangs tot een half jaar uitstel. ,,Bovendien is dit al een ouder plan’’, aldus Hofman.