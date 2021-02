Zonnepark voor driehonderd huishoudens in Zelhem vervangt schuren met asbest

Bewoners Zutphense wijk Leesten kunnen opgelucht ademhalen, windmolens komen er niet

8:00 De gemeente Zutphen zet een streep door het plan voor negen windmolens naast de wijk Leesten. In de buurt heerste grote onvrede over het plan voor windmolens bij hun woningen, waardoor de gemeente afziet van verder onderzoek naar windmolens op die plek. ,,In gesprekken met bewoners kwamen we er al snel uit dat er geen draagvlak is.’’