Zonneweides stuiten op weerstand in Doesburg: eerst daken vol

Aantal meldingen van overlast door jeugd in Twente en de Achterhoek in twee jaar tijd explosief gestegen

16 augustus ENSCHEDE - Er werd de afgelopen twee jaar veel meer geklaagd over jongeren die overlast veroorzaken. Dat blijkt uit een analyse van cijfers van de politie, die het aantal klachten van jeugdoverlast per half jaar heeft bijgehouden. In heel Twente nam het aantal klachten over vernielingen, drugsoverlast, intimidatie en nachtelijk vuurwerk de afgelopen twee jaar toe.