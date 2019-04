Zoon Josue (11) bleef achter toen Ana met haar dochter naar Nederland vluchtte, wie betaalt zijn reis?

Ze zou het uitschreeuwen van geluk als ze hem weer in de armen kon sluiten. Bijna anderhalf jaar geleden zag de 23-jarige Ana uit El Salvador haar zoon Josue (11) voor het laatst in levenden lijve. Doodsbedreigingen dwongen haar te vluchten uit haar thuisland. De alleenstaande moeder had net genoeg geld om één van haar twee kinderen mee te nemen en koos voor dochtertje Camilla (5).



Samen wonen moeder en dochter sinds kort in Hengelo. Aan de keukentafel vertelt Ana – die uit veiligheidsoverwegingen niet met haar achternaam in de krant wil – over hoe ze Josue met pijn in haar hart achterliet bij haar moeder, zijn oma. In het kader van gezinshereniging mag ook hij nu naar Nederland komen en dus zoekt Ana naar mogelijkheden om alsnog het geld voor zijn reis bij elkaar te krijgen.