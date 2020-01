ZOOV op zoek naar ov-passagiers in ‘witte vlekken’ van de Achterhoek

Jaarlijks verzorgen de busjes van ZOOV Op Maat ongeveer 10.000 ritten voor het openbaar vervoer in de Achterhoek. Dat aantal steekt schril af tegen het totaal aantal ritten die de busjes rijden met mensen die een WMO-pas hebben: tussen de 230.000 en 240.000 ritten. Niet zo vreemd, want ZOOV is in eerste instantie opgezet als alternatief openbaar vervoer voor WMO’ers. Omdat de busjes toch rijden, is echter ook de mogelijkheid gegeven om reguliere passagiers te vervoeren.