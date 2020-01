Zorg over bezuiniging brandweer: Is het nog wel veilig in Berkelland?

De vrijwillige brandweer in Berkelland moet inleveren door de bezuinigingen bij de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG). Per brandweerpost blijft er nog maar één blusauto over en de toekomst van het oppervlaktewaterreddingsteam in Eibergen is ook onzeker. De gemeenteraad in Berkelland is daarom bezorgd over de veiligheid van haar inwoners en over de motivatie en toekomst van de vrijwillige brandweer. Dat bleek twee weken geleden in de raadscommissie Bestuur. Berkelland wilde een second opinion, een onafhankelijk onderzoek naar de gevolgen van de bezuiniging.