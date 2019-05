Zorg over kaartjes die zijn doorverkocht aan Ajax-fans voor kampioenswedstrijd

,,Samen met De Graafschap zijn we er alert op dat dat niet gebeurt”, zegt Boumans. ,,De verkoop via Marktplaats hebben we wel onder controle. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer wegen om kaartjes door te verkopen en daar hebben we minder zicht op.”

De spanning of Ajax kampioen wordt in Doetinchem is er na de uitslagen van zondag wel van af; door de winst van Ajax en het verlies van PSV is de voorsprong van de Amsterdammers drie punten én veertien goals. Daardoor er moet een wonder gebeuren wil de schaal niet op De Vijverberg worden uitgereikt.