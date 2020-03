Zorg over met corona besmette leraar van Bluemers College: ‘Perspectief dat hij virus overleeft’

,,Voor zover ik op dit moment - maandagmiddag - weet, is er perspectief dat hij het virus overleeft”, zegt Henk van der Esch, voorzitter van Achterhoek VO waar het Bluemers College onder valt. ,,Meer mag er ik op grond van zijn privacy niet over zeggen.”



De docent - het zou om een man gaan van in de vijftig - is na de voorjaarsvakantie anderhalve dag op school geweest. Toen ging hij ziek naar huis. Anderhalve week later - op vrijdag 13 maart - werd het virus bij hem ontdekt en is hij naar het Slingeland Ziekenhuis gebracht.



,,Hij is in die anderhalve dag op school in contact geweest met leerlingen en leraren", zegt Van der Esch. ,,Ik heb niet gehoord dat daarbij mensen besmet zijn geraakt.”