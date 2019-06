Zorg over toekomst theater Het Nieuwe Dijkhuis

Video De Club met huis op de kop wint grote optocht Noordijk

8 juni NOORDIJK - De Club heeft de optocht van de Pinksterkermis in Noordijk bij de grote wagens gewonnen. Dat is zojuist bekendgemaakt in een goedgevulde feesttent. De stoet ging deze zaterdagavond rond. De Club had een huis op de kop gebouwd.