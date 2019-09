Zorgaanbieders beginnen met gezamenlijke opleiding GZ-psycholoog in de Achterhoek

video Dierenlief­de omgezet in hulpactie voor Italiaans asiel

23 september WINTERSWIJK - Brigitte Voci stond een paar weken geleden in tranen in een hondenasiel in Soverato, Calabrië, in het uiterste zuiden van Italië. ,,Ik heb er jankend rondgelopen.” De Winterswijkse schiet snel vol als het om dieren gaat. Die emotie zette ze nu om in een hulpactie. Er gaan enkele pallets met hondenvoer, speeltjes, smulbotjes, kluiven, manden en andere spullen voor honden naar het zuiden.