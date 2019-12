Zorgbedrijf Parlijn trekt in ‘Interwand-pand’ in Eibergen

COLUMN Nostalgie op nieuwe N18: De Achterhoek door

11:36 Het ritje over de nieuwe weg was een ervaring op zich. Bij de Grolsch in Enschede dook ik rechtdoor het niemandsland in. Althans, zo voelde het. Bij Haaksbergen was ik mijn oriëntatie kwijt. De weg sneed als een betonnen litteken door het fraaie coulisselandschap. Ik had geen idee waar ik me bevond. Tot in de verte de watertoren van Eibergen opdook.