Zorgbudget voor gemeentes onvoldoende: ‘Den Haag, neem de zorgtaken maar terug’

Hofstede: ,,Wanneer je taken overhevelt naar de gemeenten, dan moet je ook zorgen dat ze die op een goede manier kunnen invullen. Dat is nu niet het geval. Het budget is onvoldoende.” Langeveld: ,,Dit jaar zingen we het nog uit, maar we hebben heel veel zorgen over 2020. We krijgen 10 miljoen euro voor jeugdzorg, maar geven er 15 miljoen aan uit.’’



,,Op de Wmo komen we 500.000 euro tekort. We moeten dit jaar perspectief krijgen, anders geven we de opdracht terug. Dat is geen signaal meer, daar gaan we dan serieus mee aan de slag.”