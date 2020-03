Zorgcentra Sensire op slot: bewoners mogen niemand ontvangen én niet naar buiten

VARSSEVELD - De bewoners van de verpleeghuizen van Sensire mogen vanaf vrijdag geen bezoek meer ontvangen en ook niet meer buiten wandelen of boodschappen doen. Marleen van der Sijs, directeur wonen met zorg, ziet helaas geen andere mogelijkheid: ,,Dit is een keuze die je door de ziel snijdt en strijdt met alles waar we als zorgverleners voor staan.”

Voor bewoners en hun naasten vragen de maatregelen om veel creativiteit om elkaar te blijven ontmoeten. Sensire roept familie en kennissen op om vooral te blijven (beeld)bellen of een brief of pakketje te sturen. Ook op de afdelingen doen medewerkers hun best om bewoners goed te begeleiden. Zo bieden muziektherapeuten via filmpjes een ‘lied van de dag’.



,,Gezien de kwetsbaarheid van onze doelgroep en vanuit verantwoordelijkheid voor onze medewerkers zien we geen andere mogelijkheid”, vervolgt Van der Sijs. Sensire sluit ook niet uit dat de overheid soortgelijke maatregelen voorbereid. ,,We willen onze bewoners, naasten en medewerkers kunnen voorbereiden en beschermen voor het weekeinde begint.”



De verwachting is dat de maatregel ten minste tot 6 april van toepassing is.

Zorgprofessionals en alle andere medewerkers willen voorbereid zijn op verschillende scenario’s. Zo richt Sensire afdelingen in voor bewoners die positief hebben getest op het coronavirus.



In Doetinchem opent een afdeling waar een specialistisch team mensen behandelen zolang ze besmettelijk zijn voor medebewoners. Daarna verhuist de bewoner weer terug naar de eigen woning.

Ook houdt Sensire rekening met het uitvallen van zorgverleners. Dit kan betekenen dat zorg wordt uitgesteld of in een lagere frequentie wordt uitgevoerd. ,,Gelukkig wordt veel hulp geboden van oud-collega ’s en andere medewerkers”, zegt Van der Sijs.



,,Met elkaar zorgen we voor onze bewoners. Openheid over de maatregelen is belangrijk. Hoe naar de boodschap ook is. Alleen in gezamenlijkheid kunnen we deze periode het hoofd bieden.”

