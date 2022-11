Zorgcentrum en bouwbedrijven op spoorzone Winterswijk

Een van de belangrijkste pijlers onder het plan is de verhuizing van Verglasco. Eind vorig jaar diende het bedrijf een principeverzoek in bij de gemeente om op hun huidige locatie aan de Kastanjelaan veertien grondgebonden woningen te gaan bouwen.

De gemeente was blij met het plan, laat wethouder Gosse Visser weten. ‘Een plan dat veel beter past in de omgeving. Verglasco staat in een woonwijk tegenover een speeltuin. Bovendien hebben ze daar geen ruimte om te groeien.’

Bouwboulevard

Verglasco zou dan plek kunnen krijgen op de nieuw te ontwikkelen bouwboulevard in de spoorzone. Er is ruimte voor drie kavels. Verglasco zou er eentje kunnen gebruiken. ‘Verglasco is mogelijk de eerste op de bouwboulevard. Op deze plek kan het bedrijf groeien. Bovendien is de bereikbaarheid beter doordat de bouwboulevard dichter bij de N319 ligt', weet wethouder Visser. De gemeente is voor de overige kavels nog in gesprek met 2 andere bouw gerelateerde bedrijven.