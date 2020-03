Zorgdirecteur ontkent betrokkenheid bij drugslab: ‘Verbijsterd over wat is aangetroffen’

,,Mijn cliënt is verbijsterd over hetgeen is aangetroffen door de politie in Winterswijk”, zegt Frijns. ,,Hij zal zijn volle medewerking verlenen aan het politieonderzoek en heeft via mij al contact gehad met de politie om afspraken te maken.”



De Gelderlander bracht maandag naar buiten dat P. sinds begin dit jaar hoofdhuurder is van de loods. Hij zou er een sociale werkplaats willen beginnen. In werkelijkheid was in de hal een volop draaiend lab gebouwd voor de productie van synthetische drugs, compleet met grondstoffen en vaten vol borrelende chemicaliën. Advocaat Frijns wil niet zeggen of P. de loods heeft onderverhuurd.