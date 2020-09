Zorgdiscussie in Eibergen: ‘Schoolverzuim kan aanloop zijn naar meer ellende’

Blunder met verloren corona­tests, ook die van Linde (17) uit Zelhem is kwijt: ‘Heel slordig’

28 september Linde Legters (17) uit Zelhem werd dinsdag getest op corona. In een teststraat in haar eigen woonplaats, ideaal dus. Maar de uitslag zal ze nooit krijgen, want de testresultaten zijn kwijt. Zondagmiddag is ze terug geweest voor een nieuwe poging. Moeder Berlinda noemt het ‘heel slordig’.