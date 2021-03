Zorgen om jonge mantelzorger: corona is extra moeilijk voor kinderen met een zieke broer, zus, moeder of vader

BORCULO - Corona is extra zwaar voor kinderen en jongeren met een zieke of gehandicapte broer, zus, moeder of vader. Uit angst voor besmettingen komen ze nog minder het huis uit dan hun leeftijdsgenoten. „Ze zitten meer thuis en hebben ook nog eens extra zorgen.”