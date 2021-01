Zorgen om restauratie van historisch Huize de Kamp in Neede: ‘Stapsgewijs blijft er van de plannen niets over’

Even op adem komen met hulp van Achter­hoeks steungezin: ‘Er zijn alleen maar winnaars’

9 januari AALTEN - Tientallen gezinnen in de Achterhoek hebben de afgelopen twee jaar hun huis opengesteld voor kinderen die even een steuntje in de rug nodig hebben. Vanwege het succes van de proef InHuis Steungezinnen krijgt het project een vaste plek in het hulpaanbod in de zeven gemeenten van de Regio Achterhoek.