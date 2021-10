Zorgen over drugs in Berkelland: ‘Een vuurwerkknal geeft aan dat de dealer er is’

Raadslid Rudi van de Esschert van Gemeentebelangen trekt aan de bel over ‘verontrustende signalen’ over druggebruik onder jongeren in Berkelland. Van de Esschert: „Drugs zijn makkelijk verkrijgbaar in Berkelland. In Neede geeft een luide vuurwerkknal aan dat de dealer er is. Wc-hokjes worden gebruikt als drugswinkel, steeds meer jeugd gebruikt in Berkelland. De gezondheid komt in gevaar. Bovendien krijg ik ook signalen dat jongeren zich onveilig voelen, ze zijn blij dat ze naar hun eigen keet kunnen en niet naar openbare hangplekken hoeven. Er is angst voor drugsdealers.”