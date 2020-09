Zorgen over inkoop jeugdzorg: ‘Is dit in het belang van de kinderen in Berkelland?’

Enis Odaci verzorgt vredesweek-le­zing in Rekkense kerk

10 september REKKEN - In het kader van de vredesweek houdt publicist en islamdeskundige Enis Odaci maandag 21 september een lezing over vrede en verdraagzaamheid. Hij doet dat in de RK kerk HH Martelaren van Gorcum in Rekken. Daar is plek voor 34 toehoorders.