Zorgen over jonge Winterswijker (17) die al drie weken vermist is

Kampioenen­bal voor alle winnaars in Berkelland, ook de slagers­leer­ling

8:55 BORCULO - Aan kampioenen geen gebrek in Berkelland. Het waren en in 2019 zoveel dat ze nauwelijks met z’n allen op de groepsfoto pasten na afloop van het jaarlijkse Kampioenenbal in de het gemeentehuis.