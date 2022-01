Zorgen over toekomst kerken; drie Achterhoekse gemeenten maken paspoort van alle gebouwen

VIDEO Brand in voormalige discotheek Club Déjàvu in Dinxperlo, veel rookontwik­ke­ling

DINXPERLO - In het leegstaande uitgaanspand in Dinxperlo waar voorheen Club Déjàvu was gehuisvest is vrijdagavond brand uitgebroken. Het is onduidelijk of er gewonden zijn.

7 januari