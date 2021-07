Zorgen over uitbreiding zorginstelling in Nieuw-Wehl: ‘Onze indruk is dat Elver te groot wordt’

NIEUW-WEHL - Bewoners van Nieuw-Wehl maken zich zorgen over een geplande uitbreiding van zorginstelling Elver in Nieuw-Wehl. ,,Is er nog wel voldoende draagvlak in het dorp voor deze uitbreiding?” vraagt Ans Putman, raadslid van PvLM in Doetinchem zich af.