Zorgen over verstening nu nog lommerijke Doetinchemse villastraat

Koken tegen eenzaam­heid: Na drie jaar zwoegen kan gezamenlij­ke keuken Lichten­voor­de open

LICHTENVOORDE - Het kostte drie jaar zwoegen, maar het is gelukt. Dus kan de nieuwe gezamenlijke keuken in de Lichtenvoordse wijk ’t Hooiland vrijdag feestelijk worden geopend. ,,Wie ‘a’ zegt, moet ook ‘b’ zeggen”, vertelt Bennie Wopereis. ,,Maar door alle omstandigheden is dit wel een uitputtingsslag geworden hoor.”

18 augustus