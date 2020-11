Zorghotel Achterhoek in Gaanderen vol met coronapatiënten

GAANDEREN - Alle 32 bedden van Zorghotel Achterhoek in Gaanderen liggen vol met coronapatiënten. Mede om de locatie te ontlasten is er ook een zorghotel in Apeldoorn geopend.

De mensen die in Zorghotel Achterhoek in Gaanderen liggen, komen veelal uit de ziekenhuizen in Doetinchem (Slingeland), SKB (Winterswijk) en Gelre (Zutphen).

,,Daaronder ook mensen uit Zutphen of Lochem", zegt Arend Pleysier, woordvoerder van Sensire. ,,Het zijn vooral ouderen die hier liggen. Sommigen zijn heel ziek, anderen gaan bijna naar huis. Door de opening van het Zorghotel in Apeldoorn op 6 november kunnen we iets beter spreiden.” Hier zijn vijftien bedden, die ook bijna vol liggen.

In Zorghotel Achterhoek is in geval van nood plaats voor 64 patiënten die lijden aan het virus. In dat geval zouden twee mensen op een kamer liggen. ,,Dat gebeurt nu soms ook”, zegt Pleysier. ,,We hebben een aantal echtparen.”

Quote De mensen lopen zich het vuur uit de sloffen. Als wordt opge­schaald naar 64 patiënten is het dubbele aantal medewer­kers nodig Arend Pleysier, woordvoerder van Sensire