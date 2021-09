Zorgkosten rijzen de pan uit in Berkelland: ‘Hoe gaan we dat schip keren?’

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor veel zorgtaken, die eerder door het rijk werden uitgevoerd. Ze krijgen daar alleen minder geld voor. Gemeenten kampen hierdoor in toenemende mate met steeds grotere tekorten. Ook in Berkelland rijzen de zorgkosten de pan uit.

Opgelopen tot 30 miljoen euro

„Alleen al in de eerte zes maanden van 2021 hebben we 2,4 miljoen euro meer aan zorg uitgegeven dan begroot”, zegt VVD-fractievoorzitter Hans Boxem. „Als we niets doen loopt dat op tot een tekort van 5 tot 6 miljoen euro dit jaar. Hoe gaan we dat schip keren?” Volgens Boxem gaf Berkelland in 2015 ongeveer 15 miljoen euro aan zorg en participatie. Inmiddels is dat opgelopen tot meer dan 30 miljoen euro. „En dat wordt niet gedekt door financiële middelen van het Rijk.”