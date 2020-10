Zorgopleidingen Graafschap College op slot uit vrees besmettingen; verzoek van zorginstellingen

‘Let's have some fun’: Eerste Bob Ross expo ter wereld gaat bijna open bij Museum More Gorssel

23 oktober ‘There are no mistakes, just happy accidents’. Was getekend: cultschilder Bob Ross. Hele generaties groeien nog steeds op met zijn hypnotiserende schilder-halfuurtjes, waarin hij de ene na de andere almighty mountains, happy little trees en fluffy clouds in een moordend tempo uit zijn penseel toverde. Voor het eerst is er een tentoonstelling louter met zijn werk. In Museum More in Gorssel.