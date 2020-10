Zorgopleidingen Graafschap College trekken weer meer studenten

Dat is met name te danken aan een groeiend aantal BBL’ers, dat zijn studenten die in deeltijd een opleiding volgen in de sector Zorg, Welzijn en Sport, naast hun dagelijks werk. Dit aantal steeg ruwweg van 800 naar 900 studenten. De reguliere opleidingen (BOL) in deze sector zijn stabiel gebleven. In totaal volgen bijna 3700 studenten een opleiding binnen deze ‘tak van sport’.