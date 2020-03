Zorgorganisatie gelast open dag af om coronavirus: ‘Preventieve maatregel’

De zorgorganisatie voor mensen met een beperking heeft tientallen locaties in de Achterhoek en Twente. Estinea is onder meer gevestigd in Doetinchem, Winterswijk, Gendringen, Aalten en Silvolde. De zorgorganisatie noemt het afgelasten van de open dag een preventieve maatregel en verder geen reden tot paniek. ‘Daarnaast weten we niet hoe het virus zich gaat ontwikkelen en geven we prioriteit aan de doorgang van de dagelijkse zorg en ondersteuning’. Binnen Estinea is een team samengesteld dat de actualiteiten omtrent het Corona-virus op de voet volgt. Daarnaast ligt er een plan klaar in het geval het virus uitbreekt binnen Estinea, meldt de organisatie op haar website.

Eerste besmetting in Achterhoek

In Hengelo werd donderdag het coronavirus vastgesteld bij een vrijwilligster van zorgcentrum De Bleijke in die plaats. In de Achterhoek is dit de eerst bekende coronabesmetting.



De vrouw was op vakantie geweest in Noord-Italië, wat in Europa geldt als een van de brandhaarden van het virus. Na het weekend meldde ze zich met ziekteverschijnselen bij haar huisarts. Sinds haar verblijf in Italië is de Hengelose niet meer op De Bleijke geweest.