Zorgpersoneel uit Achterhoek moet flink eind rijden voor een prik: ‘niet ideaal’

De Achterhoek is onderdeel van de GGD in Noord- en Oost Gelderland en die organisatie heeft ervoor gekozen om centraal te gaan prikken in Apeldoorn, vanuit Winterswijk is dat ruim een uur rijden.



Enschede en Arnhem, de centrale locaties van andere GGD-en zijn soms dichterbij. ,,Een flink deel van de medewerkers kan terecht in Enschede. Zeker als je in het noorden van de Achterhoek woont is dat soms makkelijker, vertelt een woordvoerder van zorgorganisatie Marga Klompé. ,,En ook niet op alle locaties was voldoende plek om te kunnen kiezen.’’