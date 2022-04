Zorgtechnologie om langer zelfstandig te kunnen leven met dementie: Alzheimer Trefpunt Lichtenvoorde gaat er woensdagavond over

Wat valt thuis in te zetten om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen? Technologie en Zorg Academie (TZA) is deze woensdagavond te gast.

TZA is een vereniging in de Achterhoek voor onderwijs, overheid en zorgorganisaties, cliënten en mantelzorgers en zoeken naar zorgtechnologie-oplossingen om zelfstandigheid en zelfredzaamheid in de thuissituatie te bevorderen. Ellen Meijer (trainer en coördinator TZA) en Marijn Schurink (trainer en coördinator Living Lab) vertellen bij het Alzheimer Trefpunt over wat mogelijk is.

Alzheimer Trefpunt in Lichtenvoorde

Het Alzheimer Trefpunt - eerder Alzheimer Café genoemd - is een maandelijkse activiteit van de afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland. Deze vindt steeds normaal op de vierde woensdag van de maand plaats; deze maand een week eerder in verband met Koningsdag, en daarom al op 20 april. Iedere maand staat een ander thema centraal, zoals deze keer zorgtechnologie om zelfstandig thuis te kunnen wonen. Het Alzheimer Trefpunt is er voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met dementie. Bezoekers ontmoeten er lotgenoten en kunnen met elkaar in gesprek gaan over de dingen die ze meemaken of bezighouden.