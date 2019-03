‘Zorgwekkend weinig’ statushouders aan het werk in Doetinchem

,,De statushouders met een betaalde baan werken óf part time óf full time", zegt Huizinga. ,,Dat is veel te weinig. Zeker als je in aanmerking neemt dat het Achterhoekse bedrijfsleven staat te springen om mensen.”



Doetinchem wil met maatregelen die dat percentage moeten verhogen, inspelen op de nieuwe inburgeringswet die landelijk in 2021 in gaat. ,,We gaan zorgen voor een betere match tussen het aanbod van statushouders de vraag van bedrijven", zegt de wethouder. ,,Dat is goed voor de statushouders, want een betere integratie dan via werk is er niet. Maar een betere match is ook belangrijk voor de Achterhoekse economie.”